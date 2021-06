Anthony Brown dans le viseur de l'Elan Béarnais, Cornelie et Bibbins priorités pour l'effectif 2021/22

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Lilian Bordron

L'Elan Béarnais s'est récemment maintenu en Jeep Elite et se concentre sur la saison prochaine. L'EBPLO sera normalement détenu par Counterpointe Sport Group (CSG) par la saison prochaine, qui est censé marqué un renouveau à Pau. Avec un budget en nette hausse (de 4,8 millions d'euros à un peu moins de 7 millions), le directeur sportif Dominique Loueilh vise des joueurs de renom, parmi lesquels se trouvent l'ailier des Metropolitans 92 Anthony Brown (2,01 m, 28 ans) d'après Sud-Ouest. Cette saison, l'ancien joueur des Los Angeles Lakers (NBA) tourne à 11,8 points à 43,6% de réussite aux tirs, 4,3 rebonds et 3,2 passes décisives pour une évaluation de 12,5 en 30 minutes de jeu. Toutefois, le dernier mot devrait revenir au légendaire coach universitaire Rick Pitino, qui figure parmi les investisseurs et va gérer le sportif.

Les Palois souhaiteraient aussi conserver leurs leaders au scoring, le meneur Justin Bibbins et le poste 45 Petr Cornelie. Longtemps blessé à la cheville, le meneur américain apporte cette saison 14,1 points, 1,8 rebond et 4,5 passes décisives à l'équipe béarnaise. Le membre de Team France Basket quant à lui tourne 14,7 points, 7,3 rebonds et 1,3 passe par match. Les deux joueurs seraient la priorité dans le recrutement de l'EBPLO pour la saison prochaine d'après le Sud-Ouest. Après leur belle saison, Bibbins et Cornelie vont probablement recevoir des offres très intéressantes de clubs européens. Petr Cornelie (suivi par deux équipes d'EuroLeague selon nos informations) s'est exprimé et veut se concentrer sur le championnat avant de décider de quoi que ce soit.

"J'ai dit à mon agent que je ne voulais pas entendre parler de quoi que ce soit avant la fin du championnat. Je veux rester pleinement concentré sur les matchs qui restent à jouer. Mais évidemment, je suis très content de ma saison."

Le coach Eric Bartecheky s'est exprimé lui aussi sur l'avenir de ses joueurs.

"C'est toujours compliqué, quand un joueur fait une saison comme Petr. Lui et son agent peuvent avoir des ambitions très fortes. J'ai connu le cas avec (Youssoupha) Fall au Mans, qui a signé à Vitoria, avant d'être prêté à Strasbourg. Je trouve légitime qu'un joueur veuille rentabiliser une belle saison et regarde vers les meilleures équipes européennes."

Quant à Eric Bartecheky, il est pour l'instant dans l'attente de décision car il ne sait pas s'il sera toujours le coach de l'EBPLO la saison prochaine. Les dirigeants américains souhaitent engager un coach français, avec si possible une expérience en EuroLeague (Vincent Collet ?). Quoi qu'il en soit, alors que l'EBPLO a validé son maintien, le club est dans l'attente concernant l'avenir, la reprise du club n'étant pas encore officielle.