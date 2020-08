Anthony Racine partenaire d'entrainement à Boulazac

JEEP ÉLITE

Crédit photo : SLUC Nancy

Les pépins physiques s'accumulant du côté de Boulazac (Jean-Frédéric Morency et Mouphtaou Yarou blessés notamment et remplacés depuis), le club périgourdin a aussi autorisé Anthony Racine à prendre part aux entraînements ainsi qu'aux rencontres amicales. Cette fois, c'est au tour de Kevin Harley d'être sur la touche entre 4 et 6 semaines. Récemment, l'arrière français confiait son incompréhension et sa déception de se retrouver sans club et avait la ferme volonté de trouver un spot dans un roster d'une formation de Jeep ELITE. Alors si aujourd'hui il ne s'agit pas d'un contrat professionnel, c'est une première étape. Et nul doute qu'il montrera beaucoup de motivation.

À (re)lire l'interview d'Anthony Racine : "Un mélange d'incompréhension et de déception"