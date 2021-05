Antibes et Rouen candidats pour accueillir le Final 8

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Alors que les équipes de Jeep ELITE enchaînent les matches actuellement pour rattraper leur retard dans le but de terminer la saison régulière au 20 juin - alors que les internationaux devront être libérés le 15 juin afin de rejoindre leur équipe nationale -, la Ligue Nationale de Basket (LNB) travaille dans l'optique d'organiser un Final 8 dans la foulée, compétition censée désigner le champion de France 2021. Le président de la LNB Alain Béral l'avait dit, il souhaite que cet événement se déroule dans une salle neutre, évoquant notamment la possibilité de l'organiser dans une arène recevant habituellement une équipe de Pro B. Plusieurs sources évoquent deux candidatures : celles de la Kinderarena à Rouen et de l'AzurArena à Antibes, deux salles de plus de 5 000 places.

Pas de clim' à Antibes, un problème ?

Reste que l'absence de climatisation à Antibes, où il peut faire très chaud en juin, a été noté comme un point négatif par des clubs. Le Trophée du Futur, organisé sur place du jeudi 20 au samedi 22 mai, pourrait faire office de répétition générale.



La Kinderarena en 2012 (photo : Vincent Janiaud)