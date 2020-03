Antoine Eïto : "On doit avoir de l’ambition et être meilleurs"

Samedi soir à Antarès, Le Mans s'est incliné contre la JL Bourg 93 à 91. Une défaite qui fait mal car le MSB a manqué le panier de l'égalisation (un floatter de Valentin Bigote) et est surtout revenu par deux fois, sans réussir à enchaîner : d'un -15 (25-40) dans le deuxième quart-temps puis d'un -8 (80-88) en fin de rencontre.

"C’est très rageant cette défaite quand on perd de peu, a avoué après la rencontre l'entraîneur Elric Delord*. On sentait qu’on pouvait gagner ce match. Nous étions menés 88-80 et on revient quand même. En plus, on avait le tir de la victoire ! On commence à jouer au milieu du deuxième quart-temps. Cela veut dire que cela dépend de nous et pas forcément de l’adversaire. Après, nous avons été dominés au rebond. On leur donne 15 rebonds de plus. On a joué avec D.J. (Stephens) blessé et Obi (Emegano) en quarantaine. Perdre de 2 points dans ces conditions, c’est rageant. A partir du milieu du deuxième quart temps, il y avait des bonnes actions, on a bien joué à ce moment-là. On a essayé de limiter Zachery Peacock, mais cela n’a pas été simple, c’est le MVP de la rencontre."