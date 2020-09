Antoine Eïto (Le Mans) : "On a une force de frappe intéressante en attaque"

Samedi soir, Le Mans a démarré sa saison de Jeep ELITE par une victoire 97 à 79 contre Strasbourg à Antarès. Les Sarthois ont pris le dessus sur la SIG en deuxième mi-temps. Joueur emblématique du MSB, le meneur/arrière Antoine Eïto est revenu sur ce succès devant la presse après la rencontre.

"On a pris beaucoup de points en première mi-temps. Scott Bamforth nous tient sur des gros shoots. C’est un sacré client, il n’y a pas eu beaucoup de joueurs au MSB qui ont mis 20 points en une mi-temps comme lui. On a eu Chris Lofton, Valentin Bigote et lui. En deuxième mi-temps, ça enchaine mais il reste encore beaucoup de travail.

On a une force de frappe intéressante en attaque. Il y a deux clés qui nous caractérisent. Tout d’abord l’équilibre de l’équipe. On a une équipe de 9 joueurs + Kenny Baptise qui sont capables de jouer 30 minutes. Il faut savoir comment chacun de nous pourra apporter chaque soir de match. C’est un gros travail à faire. La deuxième clé, c’est l’impact défensif. Ce (samedi) soir on a bien rectifié en deuxième période. Le 5 majeur a joué plus car on n’a pas rassuré. Il ne faut pas que les gars se fatiguent. Du point de vue de l’état d’esprit, c’est top."