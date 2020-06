Après 13 saisons à Cholet, Sylvain Delorme pourrait retrouver Laurent Buffard à Angers

Selon Julien Hippocrate, journaliste à Ouest-France, l'entraîneur Sylvain Delorme s'apprête à quitter le Cholet Basket, potentiellement pour rejoindre l'Etoile Angers Basket.

Entraîneur du club maugeois depuis la fin de carrière de joueur, en 2007, le technicien de 45 ans a notamment coaché les U18 ELITE et les Espoirs, avec deux titres de champion de France U21 à la clé (2018 et 2019). Sur la saison écoulée, il était l'assistant d'Erman Kunter sur l'équipe professionnelle.

A Angers (NM1), le natif de Reims pourrait retrouver Laurent Buffard, ancien coach du CB.

