Après cinq défaites de suite, Châlons-Reims "cherche des solutions"

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Olivier Fusy

Après un début de saison prometteur (5 victoires et 4 défaites) marqué par les belles performances de plusieurs joueurs, notamment les All-Stars Jean-Baptiste Maille et Yannis Morin, le Champagne Châlons-Reims Basket cale actuellement. Vendredi soir, le CCRB s'est incliné 76 à 74 sur son parquet de Reims contre Roanne, signant ainsi sa cinquième défaite de suite en championnat. Pourtant, contrairement à d'autres équipes en difficulté, les Marnais ont pu aligner un groupe quasiment toujours au complet (cinq des neuf joueurs ont joué 13 des 14 matchs, les autres en ont pris part à 13) depuis le début de saison. Mais il n'empêche que les difficultés sont réelles et les résultats en déclin, avec toujours la pression de la descente derrière. En effet, le CCRB (5 victoires et 9 défaites) est le premier non-relégable avec autant de victoires que Boulazac (5 victoires et 10 défaites), le 16e.

"On a beaucoup d'entretiens avec certains joueurs, on discute, on essaye de trouver des solutions à certains problèmes d'approche mentale ou technique. On est dans une démarche qui cherche à faire changer les choses, annonce l'entraîneur Cédric Heitz dans L'Union. Il faut qu'on s'en sorte en trouvant les ressources pour le faire. On les possède en nous. Il faut juste qu'on soit à même de les exploiter à nouveau."

L'an passé, Châlons-Reims avait également bien démarré la saison avant de perdre cinq matchs de suite... puis de partir à la trêve sur un succès contre Strasbourg. L'histoire se rééditera-telle cette année ? Car le CCRB joue à... Strasbourg ce vendredi pour la 14e journée de Jeep ELITE.