Après deux grosses défaites, Bourg doit "se remettre la tête à l'endroit"

Après avoir subi une lourde défaite à domicile contre Dijon (73-101), la JL Bourg n'a pas réussi à se racheter à l'extérieur, chez une équipe de Nanterre qui monte en puissance (85-70) après une période compliquée. L'entraîneur des Bressans Savo Vucevic ne trouvait pas grand chose de positif à dire après la rencontre, au micro de Radio Scoop.

"C'est la meilleure qui a gagné. Ils ont été plus forts que nous, dans le combat notamment. La victoire est méritée. Nous on a eu beaucoup de problèmes au niveau de l'organisation. Ils nous ont dominés athlétiquement, à tous les postes ou presque. On a été incapables de défendre sur des uns contre uns. A partir de là c'est très compliqué. Ils mettent 20 points en première mi-temps sur un contre et un et on a seulement six fautes. C'est un manque de concentration. Ce sont des choses basiques qui font défaut. On a vu en face une équipe qui a beaucoup de qualité individuelle, ils nous mis des tirs difficiles, quand il fallait. Nous même les tirs ouverts, surtout en première mi-temps, on les ratait. A partir de là c'est très compliqué."