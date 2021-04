Après deux mois de "désertion totale", Corey Davis attendu aujourd'hui à Gravelines

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Lilian Bordron

Pendant de longues semaines, le BCM Gravelines-Dunkerque était sans nouvelles de son joueur Corey Davis Jr. (1,86 m, 23 ans), autorisé début février à retourner aux États-Unis pour des raisons familiales. À tel point que Olivier Bourgain parlait de « désertion totale » dans les colonnes de La Voix du Nord le 8 mars.

Mais deux mois après son départ, le jeune arrière a renoué le contact avec son employeur. Corey Davis a embarqué hier à l'aéroport de Houston et est attendu dans la journée à Sportica. Un renfort presque inattendu pour la fin de saison mais aussi une situation délicate à gérer pour Serge Crevecoeur, qui avait su trouver un nouvel équilibre bénéfique sans son meilleur scoreur automnal (13,2 points à 45% et 3,1 passes décisives en 9 rencontres de Jeep ÉLITE). Depuis son remplacement par Aleksej Nikolic, l'équipe maritime tourne particulièrement bien, malgré la défaite de mercredi en prolongation de la JL Bourg, et le technicien belge confiait d'ailleurs récemment qu'il n'était pas très enclin à souhaiter le retour de Davis après une aussi longue absence. Mais avec 17 matchs à disputer d'ici la mi-juin, et la récente rupture des ligaments croisés de Vojdan Stojanovski, il y a fort à parier qu'une rotation supplémentaire ne sera pas si mal accueillie par le BCM.