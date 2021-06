Après douze victoires de suite, l'ASVEL chute aux Metropolitans 92

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Lilian Bordron

Invaincu depuis fin avril, Lyon-Villeurbanne avait repris la première place du championat, grâce au faux pas de la JDA Dijon et de l'AS Monaco jeudi. Sauf que les hommes de T.J. Parker se sont cassés les dents chez Anthony Brown (19 points à 7/8 aux tirs, 3 rebonds et 1 passe pour 17 d'évaluation en 18 minutes) et Boulogne-Levallois.

"Encaisser 56 points à la mi-temps, ce n'est pas dans notre ADN"

Alors que les hommes de Jurij Zdovc n'étaient pas au meilleur de leur forme ces derniers temps (5 défaites lors de leurs 6 dernières sorties), la formation d'Île-de-France a archi dominé son sujet. Très durs défense, Brandon Brown (18 points à 5/8 aux tirs, 4 passes et 3 interceptions pour 21 d'évaluation en 24 minutes) et ses coéquipiers ont également eu du rythme pour compter vingt longueurs d'avance à la pause (56-36, 20'). Un peu à l'image du poster dunk d'Archie Goodwin (16 points à 5/9 aux tirs et 3 rebonds pour 17 d'évaluation en 18 minutes). "Encaisser 56 points à la mi-temps, ce n'est pas dans notre ADN", a d'ailleurs commenté l'entraîneur villeurbannais au micro de la chaîne L'Équipe.

Jamais en mesure d'inquiéter les Metropolitans 92, les protégés de l'Astroballe subissent ainsi leur septième revers de la saison en Jeep ÉLITE. L'ASVEL a pourtant essayé de revenir mais dès que la formation rhodanienne revenait un tout petit, Boulogne-Levallois sanctionnait. Seul Norris Cole (20 points à 7/11 aux tirs) s'est montré à son avantage ce samedi soir. Lyon-Villeurbanne tentera de redresser la tête dès mercredi à Nanterre 92 alors que Boulogne-Levallois se déplacera à la SIG Strasbourg.

Cliquez ici pour les statistiques de la rencontre