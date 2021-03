Après la belle semaine de Roanne, Clément Cavallo "espère qu'une équipe est née"

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Jules Roche

Avec 6 défaites sur les 7 premiers matches de la saison et de nombreux reports dûs à la Covid-19, la Chorale de Roanne avait mal "démarré" la saison. Mais suite aux résultats de la semaine dernière, le bilan des Ligériens se rapproche de plus en plus de l'équilibre. Actuellement quinzièmes de Jeep ELITE avec 5 victoires pour 9 défaites, les Roannais espèrent avoir trouvé la formule qui leur permettra de s'éloigner de la zone rouge. Clément Cavallo, ailier et capitaine de la Chorale, est revenu sur les évènements de la semaine passée dans un interview donnée pour le journal Le Progrès.

"C'est un travail de 10 joueurs, j'espère qu'une équipe est née. On tient notre match référence contre Nanterre".

Dans un match très serré à Nanterre, remporté 79-74 par la Chorale, les Roannais ont su réagir à tous les scénarios du match. Devant pratiquement toute la rencontre, les joueurs de Jean-Denys Choulet ont su gérer leur avance, mais aussi à la pression lorsque les locaux tentaient de repasser devant.

VICTOIRE CHORALIENNE !! Quel match de nos Choraliens qui s'imposent ce mardi soir sur le parquet de Nanterre ! (74-79)

Prochain match ce samedi avec un déplacement à Pau !#N92CHO #JeepELITE #ChoraleNation pic.twitter.com/bpAyOpwCCu — Chorale Roanne Basket (@ChoraleRoanne) March 16, 2021

Outre les performances technico-tactiques des Roannais, les joueurs ont l'air d'avoir tous assimilé leur rôle dans l'équipe et de prendre du plaisir au cours de ces deux matchs. Cavallo se réjouit :

"C'est un travail de groupe, Sylvain (Francisco) est le boss de l'organisation. (...) Tout le monde est content, chacun touche la balle."

Avec 74 et 61 points encaissés dans leurs deux victoires, il semble que la Chorale se soit trouvée défensivement et ça fait la différence, notamment dans les fins de matchs sous haute tension. L'ailier azuréen témoigne de l'importance d'une défense sans faille.

Si cette belle semaine est un début dans la route vers le maintien, la Chorale de Roanne devra continuer de poursuivre ses efforts si elle veut s'assurer de rester dans l'élite française. La réception de la JL Bourg (troisième de Jeep ELITE avec un bilan de 10 victoires pour 3 défaites) ce samedi à 19h s'annonce comme un vrai test pour les joueurs ligériens.