Armel Traoré va démarrer sa carrière à Monaco

Crédit photo : FIBA

Si Ousmane Dieng a pris la direction de la Nouvelle-Zélande, Adama Bal celle du championnat universitaire américain en rejoignant Arizona, les autres pensionnaires du Pôle France nés en 2003 ont décidé de démarrer leur expérience professionnelle en France. Après Naoll Balfourier à Cholet (Betclic ELITE / Espoirs) et Brice Dessert à Rouen (Pro B), c'est Armel Traoré (2,02 m, 18 ans) qui va rejoindre un club du championnat de France.

Selon nos informations, l'ailier actuellement à la Coupe du Monde U19 avec l'équipe de France va rejoindre l'AS Monaco. Un accord a été trouvé, ne manque plus qu'à entériner la chose administrativement parlant. Là-bas, sous les ordres de Zvezdan Mitrovic, le Francilien aura l'occasion de démarrer sa carrière professionnelle avec un coach qui n'hésite pas à responsabiliser les jeunes, en Betclic ELITE comme en Coupe d'Europe.

Poste 3 doté de grosses qualités physiques, le grand-frère de Nolan Traoré (futur pensionnaire du Pôle France) est redoutable en transition et sur jeu posté. Il doit encore progresser sur son tir extérieur et dans la tenue de balle. Stable mentalement, travailleur et bien entouré, il devrait pouvoir trouver sa place dans la rotation de la Roca Team.