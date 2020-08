Arrivé à Cholet, Lasan Kromah a les crocs

Lasan Kromah (1,98 m, 29 ans) est arrivé à Cholet. Dernière recrue du club angevin, l'ailier americano-libérien a livré ses premières impressions pour Ouest-France, s'estimant heureux d'avoir pu obtenir les documents nécessaires pour rallier la France. Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'ancien joueur de Rouen, débarqué du club grec du Kolossos Rodou, semble excité par le projet du club.

"C’est une superbe opportunité et un beau challenge que de venir ici à Cholet pour jouer en première division française et en Basketball Champions League. Ils ont eu une bonne saison avant l’arrêt du championnat. L’élite française est très compétitive et en BCL, on a beaucoup de gros clubs. Ça s’annonce excitant, tous les matches seront des challenges."