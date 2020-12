Arthur Bruyas entre Roanne et Saint-Chamond via une licence ASP ?

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Jules Roche

A la recherche d'un combo-guard, la Chorale de Roanne (Jeep ELITE) va sans doute manquer d'opportunités de temps de jeu pour le jeune arrière Arthur Bruyas (1,98 m, 20 ans). De son côté, Saint-Chamond (Pro B) envisage de faire venir un renfort sur sa ligne arrière suite à la blessure de Théo Bouteille. Une occasion à saisir pour les deux formations mais surtout le joueur, qui pourrait bénéficier d'une licence ASP pour évoluer au sein des deux équipes révèle l'entraîneur de Roanne Jean-Denys Choulet dans Le Progrès. "Ce serait bien pour tout le monde, et d'abord pour Arthur qui pourrait jouer en Espoirs et en Jeep Elite avec nous, et en Pro B avec Saint-Chamond."

Cette saison, Arthur Bruyas est entré à 6 reprises en Jeep ELITE (6 minutes de moyenne) et évolue également en Espoirs.