ASG : Chima Moneke remplace Ronald Roberts, Hugo Invernizzi non rappelé

La Ligue Nationale de Basket a annoncé le forfait de l'intérieur Ronald Roberts pour le concours de dunk du All-Star Game 2019. L'international dominicain de l'Elan Chalon est remplacé par l'ailier-fort de l'UJAP Quimper Chima Moneke.

Par ailleurs, pour le concours de tirs à 3-points, l'arrière serbe de la JL Bourg Danilo Andjusic conserve sa place malgré le retour de blessure anticipé d'Hugo Invernizzi. Ce dernier faisait partie des quatre joueurs originellement sélectionnés mais son entorse de la cheville avait conduit l'organisation a convoqué Danilo Andjusic.

Voici le communiqué de la LNB :

"La Commission Médicale de la Ligue Nationale de Basket a officialisé ce jour le forfait de Ronald ROBERTS pour le concours du Jeep® Dunk Contest.

Le joueur de l'Elan Chalon/Saône, au vu des éléments transmis, n'a pas été jugé apte à participer au Concours de Dunks. Il sera remplacé par Chima MONEKE de l'UJAP Quimper.

Précision concernant Hugo INVERNIZZI

Le joueur avait été initialement arrêté jusqu'au 2 janvier 2020 et l'organisation du All Star Game avait, en conséquence, procédé à son remplacement par Danilo ANDJUSIC de la JL Bourg Basket le 18 décembre 2019 après avis favorable de la Commission Médicale de la LNB. L'organisation a constaté une reprise anticipée de Hugo INVERNIZZI ce samedi 21 décembre. Elle a néanmoins décidé de maintenir la convocation de Danilo ANDJUSIC au concours du « Peak 3 Points Shoot Out »."