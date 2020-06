ASVEL : Amine Noua et Rihards Lomazs sur le départ

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Lors d'une conférence de presse donnée à l'Astroballe ce mardi 23 juin afin de présenter le nouveau staff, le président de l'ASVEL Tony Parker a officiellement confirmé que deux joueurs sous contrat pour la saison 2020/21 ne seraient plus dans les rangs de l'équipe version 2020/21. S'il n'a pas dévoilé les noms, il s'agirait de l'arrière Rihards Lomazs et de l'ailier-fort Amine Noua.

Signé deux ans l'été dernier, Rihards Lomazs (1,93 m, 24 ans) était attendu comme le shooteur de l'effectif rhodanien. Par séquence, il a confirmé son adresse mais a manqué de régularité et peut-être aussi de libertés pour pouvoir exprimer son talent offensif. De plus, ses difficultés défensives lui ont également joué des tours, Zvezdan Mitrovic étant intransigeant dans ce secteur. À 24 ans, l'ancien scoreur du BK Ventspils aura certainement besoin de pouvoir s'exprimer dans la peau d'un joueur plus responsabilisé pour passer le cap du très haut-niveau. En 52 matchs Jeep ELITE, EuroLeague et Leaders Cup confondus, il a tourné à 4,6 points à 37,8% de réussite aux tirs (dont 34,2% à 3-points), 1 rebond et 0,9 passe décisive en 14 minutes.

Quant à Amine Noua (2,03 m, 23 ans), il est sous contrat jusqu'en juin 2021. Enfant du club, il a progressé année après année mais semble stagner actuellement. Surtout, son rôle a baissé en 2019/20 (16 minutes de temps de jeu moyen contre 23 minutes en 2018/19). Face à la rude concurrence au poste 4 (Livio Jean-Charles, Guerschon Yabusele mais aussi les 3/4 et 5/4), il semble difficile de croire qu'il va retrouver de nouvelles responsabilités. Alors que d'autres clubs ambitieux (Boulogne-Levallois, Monaco...) cherchent un poste 4 JFL impactant, l'international français pourrait en profiter pour s'émanciper et tenter d'engager une nouvelle dynamique dans sa carrière professionnelle.

L'ASVEL, une fois qu'elle aura avancé sur ces dossiers, pourra éventuellement compléter son effectif pour la saison 2020/21.