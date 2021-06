ASVEL : Amine Noua opérationnel pour jouer le Final 4

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Si Moustapha Fall et Thomas Heurtel ont rejoint l'équipe de France à Paris ce mardi 22, en compagnie de Guerschon Yabusele et William Howard (blessés), l'ASVEL va pouvoir réintégrer Amine Noua (2,03 m, 24 ans) "sera rétabli à temps pour le Final Four" annonce Le Progrès. L'ailier-fort va donner une solution de plus à l'intérieur alors que Charles Kahudi est forfait pour la fin de saison. L'ASVEL affronte la SIG Strasbourg ce jeudi soir en demi-finales des phases finales de Jeep ELITE.

L'effectif de l'ASVEL sur le Final Four :