ASVEL : Mitrovic suspendu contre Monaco ?

Crédit photo : Infinity Nine Media Alexia Leduc

Mercredi soir, l'entraîneur de l'ASVEL Zvezdan Mitrovic est passé devant la Commission de discipline de la Ligue Nationale de Basket. Celle-ci devait étudier les faits qui l'ont amené à être disqualifié contre Boulogne-Levallois le 9 février et savoir s'il mérite une suspension ferme ou non, alors que l'ASVEL reçoit Monaco (leader de Jeep ELITE) ce dimanche. Lors de la conférence de presse de présentation de Davion Berry et Guerschon Yabusele ce mardi, le président Gaëtan Muller n'a pas caché ses craintes de suspension lorsque Le Progrès l'a questionné.

"Oui, Zvezdan risque fortement d’être suspendu. Nous en sommes conscients et c’est quelque chose qui ne nous fait pas forcément rire. Il va falloir faire avec et j’espère de tout cœur qu’il sera là pour Monaco."

La réponse sera connue dans la journée.