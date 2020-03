ASVEL - Monaco : "Une sacrée rivalité" selon Livio Jean-Charles

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Si Dijon s'invite à la table des grands cette saison, les deux poids lourds du championnat de France sont actuellement l'ASVEL et Monaco. Les deux clubs ont progressé année après année et se sont souvent affrontés en playoffs, jusqu'en finale en 2019. Ce mardi, ils se retrouvent pour le duel au sommet de la Jeep ELITE. Si la Roca Team l'emporte à l'Astroballe, elle prendra une bonne option sur la première place de la saison régulière et donc l'avantage du terrain en playoffs, après avoir écarté Dijon samedi dernier. Si c'est l'ASVEL qui gagne, alors elle reviendra à hauteur des Monégasques et des Dijonnais. Bref, ce duel revêt d'une importance capitale comme l'a reconnu l'ailier-fort de l'ASVEL Livio Jean-Charles dans Le Progrès.

"Si on fait un bilan sur les deux ou trois dernières années, il est vrai que Monaco et l'ASVEL sont au coude à coude, reconnait le Guyanais. Les deux clubs entretiennent une sacrée rivalité... (Est-ce que) Monaco (est) plus fort que la saison dernière ? C'est dur à dire. Comme nous, chaque année, on évolue, on change de statut. Le président et le staff font en sorte qu'on devienne meilleur. J'ai l'impression que Monaco, c'est le même souci du détail, sur l'effectif et tout le reste. Ils essaient tout le temps d'être meilleurs. Je ne sais pas s'ils sont meilleurs, mais ils sont à un très bon niveau."

L'entre-deux aura lieu à 20 heure dans une Astroballe à huis clos pour cause de coronavirus. La rencontre sera à voir sur RMC Sport Live 15.