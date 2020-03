ASVEL - Monaco et Strasbourg - Le Portel reprogrammés

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Le week-end dernier, deux matchs de Jeep ELITE ont été reportés à cause de l'épidémie de coronavirus. La Ligue Nationale de Basket a communiqué à ce sujet ce mercredi. Le choc entre l'ASVEL et Monaco, initialement prévu le dimanche 1er mars, se jouera le mardi 10 mars à 20h. Le match entre Strasbourg et Le Portel, qui devait avoir lieu samedi dernier, sera tenu le jeudi 18 mars, à 20h également.