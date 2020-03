ASVEL - Monaco reporté à une date ultérieure

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Comme la rencontre entre Strasbourg et Le Portel, le match de la 24e journée de Jeep ELITE entre l'ASVEL et l'AS Monaco, initialement prévue ce dimanche 1er mars à 16h à l'Astroballe, a été reportée à "une date ultérieure". Les organisateurs ont ainsi respecté les demandes de l'Etat qui interdisent les rassemblements de plus de 5 000 personnes dans des lieux confinés en raison de l'épidémie de coronavirus.