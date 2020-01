Au Mans, Nanterre "a eu l’intelligence de s’abstenir de shooter" à 3-points

Samedi soir, Nanterre a équilibré son bilan en s'imposant 85 à 79 sur le parquet du Mans. Une victoire solide chez une équipe en forme depuis début décembre. C'est forcément positif pour la formation de Pascal Donnadieu qui s'est adaptée à ce que la défense du MSB lui a laissé : beaucoup d'espace à l'intérieur. En effet, les Sarthois ont poussé leurs adversaires à moins tirer à 3-points (14 tentatives sur les 59 tirs tentés). "Ils ne tirent pas seulement à 3 points", a ainsi reconnu le coach vaincu Elric Delord après la rencontre.

"Il y a des adversaires qui nous scoutent, a commenté de son côté Pascal Donnadieu. Il y a eu un gros travail pour que Spencer Butterfield n’ait pas un tir ouvert facile (0/3 aux tirs en 15 minutes). Cela a, comme souvent, donner de bonnes opportunités dans le jeu intérieur. Notre marque de fabrique, c’est le shoot à 3-points. Ce (samedi) soir, on n’en a pas abusé, on a eu l’intelligence de s’abstenir de shooter."

En relai de Kenny Chery, Mehdy Ngouama a notamment bien trouvé (4 passes décisives en 12 minutes) Taylor Smith (18 d'évaluation en 24 minutes) et Youssou Ndoye (16 points à 8/8 en 16 minutes).

"Ngouama nous a beaucoup apporté en première mi-temps. Il a trouvé des bonnes passes sur Smith et a mis des doutes sur leur stratégie intelligente."

Toujours respectueux, Pascal Donnadieu a vanté les qualités du MSB. De quoi savourer un peu plus ce succès.

"On sait que la série du Mans n’est pas due au hasard. On avait une large avance qu’on aurait dû mieux gérer mais notre équipe a montré qu’elle a changé de mentalité et ils ont faits des stops défensifs. C’est une belle victoire face à un adversaire direct."