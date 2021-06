Au mental, Nanterre s'impose contre les Metropolitans 92

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Charlotte Geoffray

Hier, Nanterre jouait sa survie en Jeep ÉLITE. Aujourd'hui, la formation francilienne se met à rêve d'un Top 8. Les hommes de Pascal Donnadieu sont revenus avec de bien meilleures intentions au retour des vestiaires pour s'imposer 73 à 65 dans le derby d'Île-de-France, face à Boulogne-Levallois.

LIRE AUSSI. Betclic, nouveau partenaire titre de la première division française ?

Brock Motum porte Nanterre

Dominés dans les vingt premières minutes (30-41), les protégés de Maurice Thorez ont muselé Boulogne-Levallois, à l'image d'Anthony Brown (- 5 d'évaluation) qui a terminé la partie avec un zéro pointé pour la première fois de la saison. De plus en plus à son aise en Jeep ÉLITE, l'Australien Brock Motum a porté les siens vers une 5e victoire de rang (21 points à 7/7 à 2-points, 7 rebonds et 2 passes pour 28 d'évaluation en 29 minutes).

Avec une sixième défaite en sept matchs, la bande de Jurij Zdovc lâche un précieux succès dans la course au Top 8, surtout après la victoire d'Orléans au Mans.



Cliquez ici pour consulter les statistiques de la rencontre