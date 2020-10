Avant la demi-finale de BCL, Axel Julien présente la JDA Dijon version 2020/21

JEEP ÉLITE

Crédit photo : FIBA

Ce vendredi, à 17h30, la JDA Dijon affronte les Espagnols de Burgos en demi-finale de la Ligue des Champions (BCL) 2019/20. Après avoir sorti le TT Ankara, qui comptait sur de très belles individualités, les joueurs de Laurent Legname vont devoir faire face à un collectif nettement plus abouti. Le collectif dijonnais est lui en train de se créer car seulement quatre joueurs de l'exercice passé sont toujours là. L'intérieur Jacques Alingué est lui revenu alors que cinq joueurs ont été recrutés. Le meneur Axel Julien nous a parlé d'eux après la victoire en 8e de finale contre Nijni Novgorod.

Photos : FIBA

Chase Simon

« Il vient en remplacement de Rasheed (Sulaimon). C'est le créateur de l’équipe, il va apporter de la percussion, sa vision de jeu, des points. C'est un vrai talent offensif, il connait le championnat français puisqu'il a joué à Bourg-en-Bresse, et la BCL puisqu'il jouait au sein du club polonais de Włocławek. »

Jaron Johnson

« Lui remplace LaMonte (Ulmer) mais a un profil un peu différent. C'est un mec adroit, avec des qualités athlétiques, qui va nous apporter à ce niveau. En préparation, il a eu une petite blessure à l'épaule. Lui aussi connait le championnat. »

Hans Vanwijn

« Il arrive d'Anvers. Il évoluait aussi en BCL. Il a un fort potentiel, il commence à plus être trop jeune (25 ans, NDLR), il a un super avenir dans le basket que ce soit français ou européen. Il a les qualités pour jouer au plus haut niveau, il est très athlétique, il a un bon tir, une belle compréhension du jeu. Je n'ai pas de soucis, je sais qu’il va réussir, qu'il va nous aider. Il a plus de confiance en lui. Il est Flamand mais parle très bien français, la communication se passe très bien. C'est un super gars, il va vraiment nous apporter au niveau dimension athlétique par rapport à Saulius (Kulvietis). »

Jacques Alingué

« Tout le monde connait ses qualités. C'est un guerrier, il comble son manque de taille avec des qualités de vitesse, athlétiques, de l'anticipation, de l'impact défensif, la connaissance de notre jeu... Ca va bien nous aider. »

Charles Galliou

« On ne l’a pas eu pendant deux semaines durant la préparation (à cause de la COVID-19) ; il remplace Jérémy (Leloup). C’est vraiment un role player, on n’en a jamais vraiment eu à Dijon. Il fait des choses simples qu'il sait très bien faire, il permet de dérouler le collectif, mettre les tirs quand il faudra les prendre. Ce n'est pas le plus talentueux mais avec notre façon de jouer / défendre il va être important sur certains matchs. Il a déjà montré de belles choses. »

Un bilan sur le recrutement

« On a fait un recrutement à potentiel. On aura besoin de plus à travailler que certaines années pour y arriver. On ne part pas de zéro. Il y a de qualité dans les joueurs qu’on a trouvés. Si on arrive à travailler correctement, on ne peut pas savoir si ça sera comme l’année dernière mais on pourra compter sur nous. »

Son rôle

« Chass (Alexandre Chassang) Abdou (Loum) et moi, on peut encore amener plus que les années d’avant. Nous aussi il faut qu’on travaille, on ne peut pas juste compter sur les nouveaux joueurs mais apporter encore plus si on peut le faire. Quoi qu’il arrive, il faut que nous aussi on joue bien, on ne peut mettre que la faute sur les recrues. On en a conscience. Les neuf joueurs doivent apporter. »

Chassang, Julien, Loum et Holston sont là depuis plusieurs saisons désormais (photo : FIBA)