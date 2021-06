Avec 25 rebonds captés face à Cholet, Petr Cornelie (Pau) réalise la 4e meilleure performance de l'histoire en LNB

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Petr Cornelie

Décidément Petr Cornelie (2,11 m, 25 ans) aime affronter Cholet. Après avoir réalisé une grande partie sur le parquet de la Meilleraie (25 points à 5/5 à 3-points, 7 rebonds) au début du mois de mai, le poste 4 français a récidivé hier soir avec une performance rare et exceptionnelle à la clé.

En effet, en captant 25 rebonds - plus 14 points et 3 passes décisives pour 34 d'évaluation, son record en carrière -, soit plus de la moitié que toute son équipe (46), il est à 3 petites unités du record all-time de Phil Lockett (Lorient) qui avait capté 28 rebonds. Il s'agit tout simplement de la 4e meilleure performance de l'histoire en LNB. Abdul Shamsid-Deen (Racing Paris), Malcolm Mackey (Dijon) avaient pris 27 rebonds suivi de Curtis Kitchen (Mulhouse), Ron Curry (ASVEL) avec 26 rebonds.

Mais surtout, l'ancien joueur de Levallois et du Mans est désormais le recordman français du nombre de rebonds pris dans un seul match.

« Pourtant, avec la chaleur, j'avais l'impression de ne pas avoir de jambes, témoigna le joueur dans Sud Ouest. Je n'ai pas beaucoup été impacté ou gêné et j'ai eu la sensation que tous les ballons venaient vers moi »

Priorité de l'Élan pour la saison prochaine, mais sollicité par deux formations d'EuroLeague selon nos informations, nul doute que cette performance ne va faire que renforcer les convoitises.

Cette saison, Cornelie tourne à 14,5 points à 54% aux tirs, 8 rebonds et 1,5 passe décisive pour 17,6 d'évaluation en 29 minutes.