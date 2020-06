Avec Jimmie Taylor, le CCRB tient son pivot américain

JEEP ÉLITE

Crédit photo : MKS Start Lublin

L'athlétique poste 5 Jimmie Taylor (2,08 m, 24 ans) signe à Châlons-Reims pour la saison 2020/21. Le club marnais continue de faire le pari de la jeunesse puisque Taylor (25 ans le 3 septembre) n'a que trois saisons professionnelles derrière lui, dont deux hors des Etats-Unis.

Originaire d'Eutaw en Alabama, Jimmie Taylor a logiquement rejoint l'université de l'Alabama où il a evolué en NCAA durant quatre saisons avec un rôle sensiblement identique (17 minutes par match lors de sa saison freshman, titulaire en sophomore et junior, de retour sur le banc et 18 minutes par match lors de sa saison senior).

Passé professionnel en 2017, cet intérieur intense et musculeux a lancé sa carrière aux Etats-Unis en G-League chez le Skyforce de Sioux Falls (7 points à 66,7% de réussite aux tirs, 5,5 rebonds et 2,8 fautes en 20 minutes), franchise affiliée au Miami Heat. Il a rejoint ensuite l'Europe et le Panionios Athènes en Grèce (7 points à 58,3%, 5,3 rebonds et 2,6 fautes en 21 minutes sur 16 matchs) avant de jouer une première en Pologne, aux Philippines et en 2019/20 d'effectuer la saison complète à Lublin en Pologne. Il tournait à 9,4 points à 61,7%, 8,6 rebonds, 1,2 passe décisive, 1,1 contre et 3,2 fautes.

Doté d'un profil semble-t-il adapté aux spécificités du championnat de France, Jimmie Taylor semble sur la pente ascendante. Il devra toutefois progresser sur deux problèmes majeurs dans son jeu : ses fautes et son adresse aux lancers-francs (52,5% en 2019/20).

Au CCRB, il rejoint Dominique Archie sur les postes intérieurs.

L'effectif prévisionnel du CCRB pour la saison 2020/21 :