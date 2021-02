Avec le retour d'Aaron Best, Boulazac veut ouvrir son compteur en Jeep ÉLITE

Toujours à la recherche d'un premier succès en Jeep ÉLITE après sept rencontres, Thomas Andrieux et le Boulazac Basket Dordogne (BBD), qui aimeraient prolonger Jérémy Nzeulie, ne désespèrent pas. Avec le retour d'Aaron Best, la formation périgourdine - privée de Paul Billong - essayera de prendre le meilleur sur Nanterre au Palio, ce samedi 6 février (18h).

"C'est un match très important pour nous, confie l'entraîneur du BBD sur le Facebook du club. On espère enfin ouvrir notre compteur de victoire face à une belle équipe de Nanterre qui vient de gagner deux fois face à Malaga en EuroCup.

C'est une formation composée de dix joueurs avec d'anciens boulazacois. On les connaît très bien : Alpha Kaba - fort au rebond et toujours dans l'engagement - et Johnny Berhanemeskel - qui est adroit. L'équipe a très bien répondu cette semaine à l'entraînement."