Avec Michael Stockton et Chauncey Collins, Cholet est au complet

JEEP ÉLITE

Crédit photo : LNB IS Bellanger

D'abord Lasan Kromah puis Terell Parks, Ike Nwamu et Kyvon Davenport. Et à présent, Michael Stockton et Chauncey Collins. Arrivés ce jeudi soir dans les Mauges, les deux Américains complètent l'effectif choletais.

Erman Kunter peut désormais compter sur un effectif complet. @MikeStock20 et @THE1HimSelf sont arrivés cet après-midi à Cholet. Ils devront toutefois passer leurs tests médicaux avant de rejoindre leurs coéquipiers sur le parquet.#CBFAMILY @LNBofficiel @BasketballCL pic.twitter.com/tjX4YavVkg — Cholet Basket (@CB_officiel) August 27, 2020

De nouveau nommé capitaine, le fils du légendaire John Stockton - prolongé deux saisons - a été l'un des artisans de la bonne saison de CB (12,2 points à 44,7% de réussite aux tirs, 3 rebonds et 6,8 passes décisives pour 15,4 d'évaluation en moins de 30 minutes). En revanche, Chauncey Collins débarque, lui, en terre inconnue, après une bonne saison lituanienne, au Dzukija Alytus (13,9 d'évaluation en 31 minutes).

Erman Kunter abordera donc le Trophée des Pays-de-la-Loire (les 28 et 29 août 2020, à la Meilleraie) avec l'ensemble de ses joueurs, JFL comme NJFL, mais Michael Stockton comme Chauncey Collins ne seront pas alignés ce week-end.