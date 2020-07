Avec Philip Scrubb, Limoges tient son nouvel arrière pour les deux prochaines saisons

JEEP ÉLITE

Crédit photo : FIBA

Scrubb. Ce nom n'est pas inconnu du championnat de France et pour cause, Thomas vient de signer à la JL Bourg en provenance de la SIG Strasbourg. Le Limoges CSP a quant à lui fait signer Philip Scrubb (1,91m, 27 ans), le petit frère, jusqu'en 2022.

Philip Scrubb, nouvel arrière du Limoges CSP

Le Limoges CSP est heureux d’annoncer la signature de l’arrière Canado-Britannique Philip Scrubb pour les deux prochaines saisons.

Pour lire l'article en intégralité : https://t.co/aYQP6WVciK pic.twitter.com/O3o6hJwkcE — Limoges CSP (@limogescsp) July 23, 2020

Canado-Britannique au statut de joueur Bosman, Philip Scrubb rejoint le club limougeaud, doté d'un très beau CV. Formé pendant cinq ans à l'Université de Carleton, le combo-guard est tout simplement considéré comme le joueur canadien qui a connu la meilleure carrière universitaire dans son pays. Parallèlement, il a été appelé en sélection canadienne des moins de 18 ans et ne l'a plus jamais quitté, jusqu'à disputer la Coupe du Monde 2019 lors de laquelle il tournait à 6 points de moyenne pour 6 d'évaluation.

En 2015/16, il lance sa carrière professionnelle en Europe mais va connaître une première expérience écourtée en Grèce, sous les couleurs de l'AEK Athènes. Il rejoint donc l'Allemagne pour y terminer la saison. Après n'avoir disputé aucune rencontre en 2016/17 à la suite d'un problème au genou, il fait son retour à Francfort où il va s'épanouir et littéralement exploser. Il termine la saison avec une ligne de statistiques mirobolante : 19,6 points à 47% de réussite aux tirs dont 44% à 3-points, 3,7 rebonds, 3,8 passes décisives et 1,3 interceptions pour 19,2 d'évaluation. Le tout en 34 minutes et 27 rencontres de première division allemande. De quoi terminer meilleur marqueur du championnat. Il a par la suite rejoint le Zenith Saint-Petersbourg avant de s'engager avec l'Estudiantes Madrid la saison passée (9,4 points, 2,1 rebonds, 2,9 passes décisives pour une évaluation de 10,1).

Signataire d'un contrat de deux années au Limoges CSP, Philip Scrubb va découvrir le championnat de France et la Basketball Champions League. À cocher dans le calendrier les rencontres qui opposeront Limoges et Bourg-en-Bresse, lors des 5ème et 30ème journée, au cours desquelles les deux frères Thomas et Philip Scrubb se tireront la bourre.