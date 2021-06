Avec un Bonzie Colson clutch, la SIG Strasbourg se qualifie pour le Final 4 contre les Metropolitans 92

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Lilian Bordron

Son antre momentanément occupée par le championnat d’Europe féminin, la SIG Strasbourg a dû trouver refuge dans l’une des salles voisines. À 28 kilomètres du Rhénus, à la Forest Arena de Gries. D’habitude, les hommes de Lassi Tuovi viennent en début de saison y disputer un match amical contre le BC Gries-Oberhoffen. Sauf que ce lundi soir, l’enjeu était tout autre. Un quart de finale de Playoffs de Jeep ÉLITE contre les Metropolitans 92, avec à la clef une qualification directe pour le Final 4, à Rouen (du 24 au 26 juin prochains).

Les Alsaciens touchés par la grâce

Les Alsaciens, guidés par un Bonzie Colson fraîchement élu MVP et ovationné à son entrée sur le terrain, ont frappé d’entrée. Avec un Ishmail Wainright touché par la grâce (19 points dont 5/5 à 3-points, 6 rebonds et 4 passes pour 24 d'évaluation en 32 minutes) et un Ike Udanoh efficient (15 points à 6/8 aux tirs, 8 rebonds, 1 passe pour 22 d'évaluation en 22 minutes), les SIGmen ne se sont pas fait prier pour faire parler la foudre (6/14 de loin à la mi-temps). Privés de Maxime Roos et de Brandon Brown, les Metropolitains étaient comme asphyxiés, presque momifiés. Sauf qu’à l’intérieur, les hommes de Jurij Zdovc enquillaient les points (20 points dans la raquette) sans toutefois réussir à prendre l’avantage après vingt minutes (37-31, 20’).

Méconnaissable à la pause et en cruelle panne d’adresse (0/6 aux tirs pour -4 d’évaluation), David Michineau (11 d'évaluation en 34 minutes) a sonné le glas en inscrivant son premier tir (41-36, 33’). De quoi permettre à Boulogne-Levallois de repasser en tête et de compter jusqu’à six points d’avance sur un primé de Bastien Pinault (43-49, 26’).

Les Mets 92 craquent, Bonzie Colson envoie la SIG en demi

Moins adroite mais toujours aussi combative, la SIG Strasboug a jeté ses forces dans la bataille pour recoller dès le début du dernier quart-temps sur un tir derrière l'arc d'... Ishmail Wainright (58-58, 33') ! Soutenus par un public entièrement acquis à leurs causes, les Alsaciens ont fair vriller Anthony Brown (auteur d'un 0/2 sur la ligne au pire des moments !) et ses coéquipiers. Quand Bonzie Colson (14 points à 6/14 aux tirs, 7 rebonds, 1 passe pour 12 d'évaluation en 29 minutes) envoya les siens au septième ciel sur un gros tir à 3-points (71-64, 38'). Au final, la SIG Strasbourg l'emporte 79 à 68 et retrouvera l'ASVEL en demi-finale à Rouen dans quelques jours...

Une rencontre dont se souviendra longtemps l’arbitre Eddie Viator. Retenu pour officier sur le Tournoi de Qualification (TQO) de Split et donc absent lors du Final 4 de Jeep ÉLITE, le Guadeloupéen a décidé de raccrocher alors qu’il était en Pro A / Jeep ÉLITE depuis 2001. En compagnie de Joseph Bissang et d’Hugues Thepenier et salué par le président du Haut Niveau des Officiels (HNO) Paul Merliot avant l'entre-deux, ce monument du basket français a donc fait ses adieux. Presque dans l’annonymat, devant les quelques 1000 spectateurs de la Forest Arena...

À Gries,

