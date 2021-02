Avec un Nicolas Lang en feu, Limoges enfonce un peu plus l'Elan Béarnais

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Lilian Bordron

Dans ce duel inédit à huis clos, crise sanitaire oblige, le Limoges CSP s'est logiquement imposé à domicile face à son rival de toujours, l'Elan Béarnais (96-87), qui enregistre un septème revers de rang.

Ce 108e clasiso n'a pas été la plus rugueuse des éditions, permettant aux attaques de se faire plaisir en trouvant (31 passes décisives pour 9 balles perdues pour le Cercle Saint-Pierre) les shooteurs démarqués, Nicolas Lang en tête (30 points à 10/12 aux tirs).

Un Elan Béarnais en sur-régime en première période

Pourtant, tout a bien commencé côté Béarnais. Dans le sillage du duo Manu Lecomte (12 points) - Vee Sanford (13 points, 4 rebonds et 3 passes décisives pour 15 d'évaluation), les hommes de Laurent Vila ont pris les commandes dans ce premier quart-temps et obligé le coach du CSP à stopper le jeu (18-21, 7e). En face, Limoges - qui devait se passer de Jerry Boutsiele, rapidement sorti pour 2 fautes - a réglé la mire et est resté au contact. A l'issue de dix premières minutes très disputées et sur un lay-up au buzzer du jeune Gérald Ayayi (11 points à 4/5 et 2 rebonds en 13 minutes), c'est l'Elan Béarnais qui domine les débats (24-30).

Une pluie de tirs à 3- points

Dès l'entame du deuxième quart temps, les Limougeauds ont collé un 5-0 pour recoller à un petit point des Béarnais (29-30, 12e). Le Limoges CSP est ensuite passé devant (40-37, 15e) grâce à la grosse activité de Philip Scrubb (15 points à 4/6 aux tirs et 8 passes décisives pour 27 d'évaluation en 34 minutes). Le match est enfin monté en intensité et les Limougeauds ont conservé les devants. Tout comme Scrubb, Hugo Invernizzi s'est montré lui aussi efficace (13 points à 5/11 et 7 passes décisives pour 12 d'évaluation en 29 minutes). Plus agressifs en défense et avec une adresse insolente à 3- oints (9/16 dans ce premier acte), Limoges a viré en tête à la pause (54-48, 20e).

Nicolas Lang prend feu et l'Elan prend l'eau

Au retour des vestiaires, les Limougeauds ont pris le large dans le sillage d'un duo intenable Lang-Scrubb, en ajoutant également la domination intérieur de Jerry Boutsiele, enfin de retour sur le parquet. Le tandem franco-canadien du CSP a permis à Limoges de prendre 13 longueurs d'avance sur des Béarnais apathyiques en défense (68-55, 25e). Petr Cornelie (14 points et 6 rebonds, 16 d'évaluation) a tant bien que mal essayé de réduire l'écart. C'est finalement Rémi Lesca, auteur de deux gros tirs à 3- points, qui a limité la casse en permettant aux siens de revenir à 8 points de Limoges à dix minutes du terme (76-68, 30e).

Dès l'entame du dernier quart temps, le meneur landais a récidivé derrière l'arc et entretenu l'espoir dans son camp. Mais ce samedi soir à Beaublanc, l'homme du match s'appelait Nicolas Lang. Auteur de 30 points (record personnel) à 6/7 à 3-points, l'arrière alsacien a terminé la rencontre à 35 d'évaluation, le record de la saison 2020-2021 pour un Français. Le Limoges CSP est logiquement sorti vainqueur de cette affiche prestigieuse du championnat de France (96-87) avec une grosse adresse (56,4% de réussite aux tirs) et un collectif jamais contrarié (31 passes décisives pour 9 balles perdues).

L'Elan Béarnais continue sa descente aux enfers en concédant une septième défaite de suite. Limoges détient désormais un bilan positif avec 5 victoires pour 4 défaites, avant d'aller défier l'ASVEL à l'Astroballe.

Pour accéder aux statistiques de la rencontre : cliquez ici