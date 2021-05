Avec un Petr Cornelie de gala, l'Elan Béarnais arrache la victoire sur le parquet de Cholet

JEEP ÉLITE

Crédit photo : FOXAEP

Dans un match indécis jusqu'au bout, l'Elan Béarnais est allé s'imposer sur le parquet de Cholet (75-78) pour s'offrir un bol d'air dans la course au maintien en grimpant un peu plus au classement.

Grâce au duo Cornelie-Threatt, l'Elan Béarnais vire en tête à la pause

Après une entame de match timide, les joueurs d'Eric Bartecheky réglaient la mire et creusaient un premier écart (4-12, 4e). En difficulté dans ce premier quart temps, les Choletais se reposaient sur l'efficacité du duo Ian Miller (20 points, 4 rebonds, 5 fautes provoquées pour 18 d'évaluation) - Yoan Makoundou (11 points, 8 rebonds pour 16 d'évaluation) pour rester au contact. Dans le sillage d'un excellent Petr Cornelie (25 points à 5/5 à 3-points, 7 rebonds, 5 fautes provoquées pour 27 d'évaluation), les Palois reprenaient leurs distances dans ce premier quart temps et prenaient 11 points d'avance (14-25, 10e).

Dès l'entame du deuxième quart temps, les hommes d'Erman Kunter infligeaient un 6-2 aux visiteurs, obligeant Eric Bartecheky à stopper le jeu (20-27, 12e). L'Elan Béarnais réagissait en sortie de temps mort et reprenait 12 longueurs d'avance sur son adversaire du soir (20-32, 14e). Les Choletais provoquaient beaucoup de fautes dans ce premier acte et Ian Miller, omniprésent ce dimanche, permettait à son équipe de combler le retard. L'Elan Béarnais ne paniquait pas et profitait du très bon passage de Jay Threatt (12 points, 5 passes décisives, 2 fautes provoquées pour 18 d'évaluation) pour rentrer aux vestiaires avec 13 points d'avance (30-43, 20e).

Cholet réagit mais Pau résiste et s'impose

Petr Cornelie repartait sur les mêmes bases qu'en première mi-temps. Grâce à deux tirs primés inscrits coup sur coup, l'Elan Béarnais prenait 14 points d'avance (35-49, 22e) mais Ian Miller en feu lui aussi ramenait Cholet Basket à dix points des Palois (39-49, 23e). A l'image de Petr Cornelie très efficace derrière l'arc, Jérémy Leloup réglait lui aussi la mire de loin (13 points à 3/4 à 3-points) et permettait à Pau de conserver l'avantage malgré le coup de chaud des Choletais (49-55, 27e). Les joueurs d'Erman Kunter retrouvaient leur adresse et revenaient à 3 points des Palois (54-57, 28e) grâce notamment au très bon passage de Lasan Kromah (16 points, 3 passes décisives pour 15 d'évaluation). Malgré la très belle réaction maugeoise, l'Elan Béarnais conservait les commandes à dix minutes du terme (55-61, 30e).

Après deux minutes sans inscrire le moindre point, c'est Petr Cornelie qui débloquait le compteur béarnais dans ce dernier quart temps. Grâce à une présence défensive plus agressive, les Choletais revenaient à égalité (65-65, 36e), Gregor Hrovat (15 points à 4/8 à 3-points) aidant à 6,75 m de l'autre côré du parquet. Dans une fin de match irrespirable, Cholet passait devant à une minute de la fin (71-69, 39e). Les Palois n'avaient pas dit leur dernier mot et reprenaient l'avantage au dernier moment pour s'imposer sur le fil sur le parquet de Cholet (75-78).

Cholet Basket présente désormais un bilan de 9 victoires pour 14 défaites alors que l'Elan Béarnais enchaîne après sa large victoire face à la JDA Dijon et affiche un bilan de 9 victoires pour 16 défaites.

