Axel Julien : "Les moments pour lesquels on fait ce métier"

Auteur de 26 points lors de la victoire de Dijon contre Orléans (83-59) en quarts de finale des phases finales ce dimanche, Axel Julien a parfaitement réussi sa dernière au Palais des Sports, devant le public qui l'a vu progressé et s'éclaté au cours des six dernières saisons. Avant de jouer le Final Four à Rouen puis de suivre Laurent Legname à la JL Bourg, le Varois s'est offert une bien jolie cérémonie de sortie. Après la rencontre, au micro de la chaîne L'Equipe, il était très ému. Une émotion qu'il a conservé au moment de revenir sur cette fin dans Le Bien Public :

"C'est une victoire pleine, on savait qu’il fallait très bien commencer, c'est un peu notre force de bien débuter. On a su montrer qu’on est là, en n'encaissant que 23 points en première. On a perdu encore des ballons, mais tout le monde a apporté, on a pu faire tourner, on n'a pas forcé les temps de jeu. Le message envoyé, c’est qu’on a gagné aisément. [...] J'avais à cœur de finir ici avec une belle performance, ça a été le cas, c’était un bon jour, j'ai essayé de faire passer l’émotion après. Finalement, cette dernière m'a plus donné de la force que ne pollué l’esprit. Je voulais profiter à fond de chaque moment, je regardais les supporters. Le sport procure des émotions terribles et tellement fortes, et ce dimanche c'était les moments pour lesquels on fait ce métier. J'ai essayé de tout donner pendant six ans, et ça m'a procuré des émotions hors du commun."