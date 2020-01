Axel Julien : "On joue un bon basket, je m'y fonds parfaitement"

JEEP ÉLITE

Crédit photo : FOXAEP

A Dijon depuis 2015, Axel Julien progresse chaque année. Comme son club. Le Varois voit son rôle et son impact augmenter en même temps que la JDA s'installe parmi les meilleures équipes françaises. A 27 ans, le meneur de jeu arrive dans son prime (lorsque l'expérience est déjà importante et que le physique est encore solide).

"C’est à 27 ans qu’on commence à être dans les 2-3 ans où on est au top, déclare-t-il sur LNB.fr. J’arrive dans cet état-là. J’espère que je progresserai encore un petit peu mais c’est mon objectif de progresser chaque année. En plus cela va de pair avec nos résultats donc c’est cool de pouvoir dire que mes stats augmentent au sein d’une bonne équipe du championnat. C’est gratifiant. On joue un bon basket, je m’y fonds parfaitement. Tout se passe bien."

Comme ses coéquipiers Alexandre Chassang et Jérémy Leloup, l'ancien joueur de Hyères-Toulon aimerait valider les bonnes saisons de Dijon par un titre.

"Ce serait bien. On le mérite. On ne volera personne si on gagne un titre. Cela n’enlèvera rien à la qualité de notre saison si on n’en a pas mais on veut concrétiser notre belle saison et celle de l’année dernière parce que c’est dans la continuité. Dijon attend un trophée depuis 2006. Avec le basket qu’on propose et la régularité qu’on a depuis un petit moment, on mérite de ramener quelque chose à Dijon. Maintenant, on n’est pas les seuls. Il faudra aller le chercher."

Au sein de la troisième meilleure équipe de Jeep ELITE (15 victoires et 3 défaites) et celle qui est en tête du groupe D de Ligue des Champions (7 victoires et 3 défaites), Axel Julien tourne à 11 points à 47,2% de réussite aux tirs, 6,5 passes décisives et 2,2 rebonds en 26 minutes, après 28 matchs.