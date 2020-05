Axel Julien : "Rester à Dijon n'est pas un choix par défaut"

Axel Julien (1,85 m, 27 ans) a prolongé son contrat à la JDA Dijon alors qu'il était très courtisé après une grosse saison individuelle et à l'étranger. Dans Le Bien Public, le Varois explique ce choix.

"Au vu de la situation, ce n’était peut-être pas le meilleur moment pour partir. Avec tout ce qui s’est passé, il y avait moins de garanties qu’avant le confinement, notamment sur le plan économique. J’ai donc choisi de rester, mais ce n’est pas un choix par défaut. Je suis très content de continuer l’aventure.

[...] Déjà, sportivement en France, si on prend cette saison, il n’y a que Monaco et l’ASVEL qui faisaient aussi bien, ou mieux que nous. Ensuite, c’est difficile de quitter un club qui fonctionne pour aller dans un autre équivalent. L’ASVEL (en cas de départ d’Antoine Diot ) et Boulogne-Levallois étaient intéressés, Bourg m’a fait une très belle offre, mais je n’ai jamais pensé en premier au côté financier. Cela reste important dans nos choix en tant que sportifs professionnels, mais j’ai encore fait un effort pour rester à Dijon… seulement parce que c’est Dijon."