Axel Julien et Hans Vanwijn eux aussi à Bourg ?

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Sans surprise, Laurent Legname et Frédéric Wiscart-Goetz devraient être accompagnés à Bourg-en-Bresse par plusieurs joueurs de la JDA Dijon, où il coache depuis 2015. Selon nos informations, le meneur Axel Julien et l'ailier-fort Hans Vanwijn sont les plus disposés à rejoindre le club bressan.

Disciple de Laurent Legname, qu'il a eu en Espoirs puis en Pro B à Hyères-Toulon puis à Dijon ces six dernières saisons, Axel Julien (1,85 m, 28 ans) serait ainsi toujours dirigé par le technicien varois s'il venait à le suivre dans l'Ain, ce qui n'est pas fait selon ses dires. Par le passé, la Jeunesse laïque avait déjà essayé de récupérer le natif de Saint-Tropez. Candidat au titre de MVP de Jeep ELITE en 2019-2020, l'international français confirme cette saison (11,4 points à 44,3% de réussite aux tirs, 3,1 rebonds et 4,9 passes décisives pour 13,8 d'évaluation en 30 minutes en Jeep ELITE) chez le deuxième du championnat.

Vanwijn veut attendre la fin de saison pour choisir

Quant à Hans Vanwijn (2,05 m, 26 ans), il est arrivé à Dijon à l'intersaison 2020. Poste 4-3 à fort potentiel, long, athlétique, élégant et bon shooteur, l'international belge s'est parfaitement acclimaté au jeu de Laurent Legname, tournant à 10,6 points à 55,1%, 5,5 rebonds et 1,4 passe décisive en 24 minutes sur 23 matches de Jeep ELITE et Ligue des Champions (BCL). S'il possède une offre de contrat de la part de Bourg-en-Bresse et que Dijon souhaite bien évidemment le conserver, il assure à ce jour vouloir attendre la fin de saison pour se décider quant à son avenir.

Au passage, si ces départs se confirmaient, la JDA Dijon récupérerait au passage une indemnité de transfert.