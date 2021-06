Axel Julien et la JL Bourg, c'est signé

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Jacques Cormarèche

C'était un secret de polichinelle, c'est désormais acté : en compagnie de Hugo Benitez, Axel Julien (1,85 m, 28 ans) sera aux commandes de la JL Bourg la saison prochaine. Le résultat d'une cour assidue, qui avait démarré dès l'été 2014, à une époque où le Varois apprenait encore le métier en Pro B, avec Hyères-Toulon. La Jeu était ensuite revenue plusieurs fois à la charge : en 2015, avec Christophe Denis (son coach en équipe de France A'), ou encore l'année dernière, munie « d'une très belle offre » selon les propres mots du joueur.

L'homme d'un coach, ou presque

Cette fois-ci, il a dit oui et son engagement est bien sûr motivé par un facteur essentiel : la présence de Laurent Legname sur le banc burgien. Hormis Alain Weisz et Jean-Aimé Toupane au cours de ses deux premières saisons professionnelles, l'international français n'a jamais connu un autre entraineur : cela fait désormais huit ans que les deux hommes travaillent ensemble. De quoi donner lieu à un transfert atypique où, dans son futur club, Axel Julien sera presque plus à l'aise que les anciens de la JL (comme Pierre Pelos, vice-champion d'Europe U20 à ses côtés en 2012), tant il est devenu au fil des années le garant des principes de jeu de Laurent Legname.

D'ici là, l'enfant de Cavalaire-sur-Mer tentera de terminer son aventure dijonnaise en beauté avec les playoffs de la semaine prochaine. Débarqué en 2015 en Côte d'Or, il y est devenu un joueur majeur du championnat de France, se faisant une petite place chez les Bleus (17 sélections), remportant la Leaders Cup 2020 et menant la JDA vers la première place de Jeep ÉLITE. Il ne reste plus que trois petits matchs pour un grand trophée, histoire de vraiment s'offrir la plus belle sortie possible.



Axel Julien salue le public dijonnais à l'occasion de sa dernière au Palais des Sports mardi

(photo : FOXAEP)