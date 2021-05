Axel Julien face à un choix, Bourg et Monaco en tête

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Dans un entretien à coeur ouvert donné au Bien Public, Axel Julien (1,85 m, 28 ans) se livre sur sa saison et son avenir. En 2020-2021, c'est "peut-être la première saison" où il estime "ne pas avoir vraiment progressé". Après six saisons à la JDA Dijon, l'ancien joueur du Hyères-Toulon Var Basket a bien senti qu'il est à la fin d'un cycle. Comme son entraîneur Laurent Legname, il pense ainsi qu'il est temps pour lui de se lancer dans un nouveau projet. "J'ai rencontré le club [...], je leur ai dit qu'il y a de grandes chances que je parte", a avoué le Varois à qui il reste une année de contrat. Comme indiqué, la JL Bourg où a signé Laurent Legname, est sur ses rangs.

"C'est une possibilité, je ne vais pas le cacher, tout le monde le sait. Deux fois par le passé, ils étaient déjà intéressés. Avec l'arrivée de Laurent, ils ont quelque chose en plus pour me faire venir. Le fait qu'il soit là-bas m'apporte une garantie. On va dire que je les écoute plus que les années d'avant."

Mais Axel Julien peut aussi saisir l'opportunité de découvrir l'EuroLeague. Vainqueur de l'EuroCup, l'AS Monaco est "promue" à ce niveau et a besoin de joueurs formés localement d'impact. Ainsi, le choix devrait se faire entre la JL Bourg et l'AS Monaco. "C'est un peu ça, à part si une proposition intéressante arrive d'un club de l'étranger", précise-t-il. Mais pour finir l'aventure dijonnaise, l'international français va vouloir amener la JDA le plus haut possible. Pourquoi pas à la deuxième place de la saison régulière avant un éventuel titre au Final 8, si Final 8 il y a ? Pour cela, il va falloir réagir après la lourde défaite à Pau. Et ce sera contre le leader du championnat, l'AS Monaco, ce mercredi 12 mai.