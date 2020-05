Axel Julien parti pour rester à Dijon

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sebastien Grasset

C'est un sacré coup que semble en passe de réaliser la JDA Dijon en prolongeant son meneur international Axel Julien (1,80 m, 27 ans). En effet, selon nos informations, le natif de Saint-Tropez a donné un retour positif au club bourguignon en fin de semaine, alors même qu'il avait reçu des sollicitations de grosses cylindrées telles que l'ASVEL.

Auteur d'une saison remarquable qui l'a vu passé un nouveau cap (12 points à 48% de réussite aux tirs dont 38% à longue distance, 2,2 rebonds et 6,6 passes décisives pour 14,5 d'évaluation), Axel Julien semble entrer dans le "prime" de sa carrière à l'approche de ses 28 ans. Candidat au titre de MVP de Jeep ELITE cette saison, le poste 1 formé au HTV disputera donc une 6e saison consécutive sous le maillot de la JDA, poursuivant ainsi sa collaboration avec son mentor Laurent Legname.

Une grande nouvelle pour les supporters dijonnais qui craignaient logiquement un départ du meneur tricolore vers une destination plus prestigieuse et rémunératrice, offrant un potentiel challenge européen d'envergure. C'est donc le choix du coeur et de la stabilité qu'a privilégié Axel Julien qui tentera de rééditer les superbes performances réalisées par Dijon lors de l'exercice écoulé (1er ex-aequo de Jeep ELITE, vainqueur de la Leaders Cup).