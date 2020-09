Axel Toupane : "Pas mal de choses encourageantes"

Ca y est, la SIG Strasbourg a pu l'avoir à l'entraînement. L'ailier international français Axel Toupane est présent à l'entraînement de sa nouvelle équipe depuis ce mardi. Déjà, l'ex-joueur du Zalgiris Kaunas et de l'Olympiakos Le Pirée a pu suivre son groupe le week-end dernier à l'occasion du LuxTrophy. Le remplaçant médical de luxe de Léopold Cavalière sort plutôt enthousiasmé de ce tournoi, même si l'équipe, encore incomplète, a perdu à deux reprises.

"Ca s’est bien passé, relativise-t-il sur le site Internet de son club. Nicola (Alberani, le directeur sportif) et Lassi (Tuovi, l'entraîneur) m’avaient dit qu’ils ont construit une équipe avec des bonnes personnes et je l’ai ressenti ! Niveau basket, j’ai vu pas mal de choses encourageantes. C’est un nouveau groupe intéressant avec des joueurs qui ont le profil pour s’imposer dans le Championnat. J’ai déjà joué contre JB, Yannis et Léo quand j'étais en France. J’ai aussi joué contre Buka l’année dernier quand il était à Séville."