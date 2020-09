Axel Toupane de retour à Strasbourg !

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Guillaume Poumarede

Après Yabusele, Moustapha Fall et Howard (Asvel), ou encore Konaté (Metropolitans), un nouvel international français est de retour au pays : Axel Toupane (2,01m, 28 ans) s'est engagé avec la SIG Strasbourg jusqu'au 17 octobre. Il remplace numériquement Léopold Cavalière, blessé. Un retour au bercail pour l'ailier, qui a évolué en Alsace entre 2009 et 2015 (deux saisons en espoirs, quatre avec les pros, dont le doublé Leaders Cup-Coupe de France en 2015).

Sans club, Toupane parlait il y a peu de son envie de retrouver les parquets NBA et de la préparation qu'il effectuait en ce sens. Avant de retenter sa chance aux États-Unis, lui qui compte 25 matchs de saison régulière en NBA entre 2015 et 2017, il va donc aider son ancien club formateur à lancer l'exercice 2020-2021. Une recrue de choix pour Lassi Tuovi, qui va notamment pouvoir s'appuyer sur les qualités de fort défenseur de l'ancien joueur de Kaunas et de l'Olympiakos.

"J’ai rencontré Axel personnellement il y a quelques semaines", explique le coach de la SIG. "Et j’ai tout de suite senti dans nos discussions que sa motivation pour revenir sur le terrain et aider son ancien club était forte. C’est un travailleur acharné et sa personnalité convient parfaitement à notre philosophie de travail. Il nous apportera de l’agressivité en attaque dans plusieurs domaines, et fera passer notre défense à un niveau supérieur puisqu’il est reconnu comme un défenseur de très haut niveau. Cette signature nous assure que Léo puisse revenir le plus sereinement possible sans précipitation."

La saison passée, Toupane évoluait à Malaga, en Espagne, où il valait 6,3 points et 3,1 rebonds en 17 minutes de jeu. Mais une blessure au tendon d'Achille, contractée en finale de la Coupe du Roi début février, avait mis fin à sa saison plus tôt que prévu. Avant cet exercice 2019-2020, l'ailier faisait partie du groupe France médaillé de bronze au Mondial en Chine, compétition où il apportait son énergie en sortie de banc (2,3 points en 8 minutes de moyenne).

"Je suis très content de cette signature et très excité à l’idée de venir", a réagi le joueur sur le site du club. "Je n’ai pas joué depuis mi-fevrier, donc très clairement le sentiment qui prime, c’est excitation. J’ai fait une grosse préparation physique durant l’été et j’ai hâte de retrouver les terrains. Ça va être un bon moment fort, que j’attends avec impatience Revenir dans mon club formateur, jouer devant ma famille, devant des visages familiers…Et même plus largement devant le public français : je suis super heureux."