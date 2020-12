Barcelone veut "faciliter" le départ de Thomas Heurtel

JEEP ÉLITE

Les joueurs ont beau avoir voté à l’unanimité pour qu'il réintègre l'équipe, Thomas Heurtel ne sera bientôt plus un joueur de Barcelone. Après la victoire du Barça face au Real, Albert Soler, directeur sportif du club, s'est exprimé sur la situation du meneur français. "Thomas ne fait plus partie de notre équipe. Nous faciliterons son départ", a expliqué le dirigeant, relayé par Eurohoops.

En perte de vitesse en Catalogne (2,9 points et 2,4 passes décisives en moyenne en Euroleague cette saison), Heurtel, en négociant avec l'ennemi juré du Real Madrid, avait provoqué la colère de ses dirigeants et avait été laissé seul à Istanbul après un match d'Euroleague. Soler s'est d'ailleurs justifié sur cet épisode, réaffirmant que le joueur "n'a pas été laissé sans défense à Istanbul. Le coût de l'hôtel et du billet d'avion pour le retour a été pris en charge par l'équipe"... ce que l'entourage d'Heurtel conteste.

Enfin, toujours via Albert Soler, on comprend que Barcelone, pressé de trouver une issue, est désormais prêt à laisser Heurtel rejoindre une équipe espagnole, mais que si c'était le cas, le meneur ne toucherait "aucune compensation" de la part des Blaugrana.