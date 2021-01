Bastien Pinault (Metropolitans 92) : "On est venu en touriste"

Après avoir longtemps occupé la première place de la Jeep ELITE, les Metropolitans 92 ont un peu de mal actuellement. C'est donc sans grande surprise qu'ils ont affiché certaines difficultés samedi soir sur le parquet de Roanne, à tel point qu'ils ont logiquement perdu 80 à 67 après avoir fait la course derrière. Désabusé, Bastien Pinault a donné le fond de sa pensée devant la presse après la rencontre :

"Eux voulaient gagner et nous on est venu en touriste je pense. On est venu faire une petite balade à Roanne, tranquillou. Et on passe complètement à côté de notre match. De toute façon ça fait 3-4 matches qu'on passe sur le fil. Châlons (Champagne Basket) on est à -20 à la mi-temps, Trente il y a trois jours on est pareil, à -15 fin du premier quart-temps je pense... On arrive à revenir. On sait très bien que ça ne va pas être comme ça à tous les matches. Aujourd'hui (samedi) je ne sais pas si on a été devant une seule fois. On sait que Roanne est une très bonne équipe mais avec les ambitions qu'on a on doit venir ici pour leur rouler dessus et on s'est rouler dessus complètement."