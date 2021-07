Bastien Pinault passe des Metropolitans 92 à Nanterre

Non conservé par les Metropolitans 92, Bastien Pinault (1,95 m, 27 ans) file chez le voisin, Nanterre 92. Le shooteur tarbais y a signé pour une saison. Sous les ordres de Pascal Donnadieu, le fils de Jean-Paul Pinault, dirigeant à Tarbes Lourdes (NM1), va pouvoir faire parler la poudre derrière la ligne à 3-points. Cela tombe bien, Nanterre a pêché dans ce secteur en 2020-2021, alors qu'il est traditionnellement l'une de ses forces.

Une grosse saison 2020-2021 en EuroCup

Arrivé chez les Metropolitans 92 en 2019, après deux saisons à l'Elan Chalon, Bastien Pinault est passé de 13 minutes de moyenne en 2019-2020 à 18 sur la saison écoulée. Il s'est davantage illustré en EuroCup (8,9 points à 51,3% de réussite aux tirs, dont 45,6% à 3-points, 1,6 rebond et 0,9 passe décisive en 19 minutes) qu'en Jeep ELITE (7,1 points à 46%, dont 40,9% à 3-points, 1,6 rebond et 1,2 passe décisive en 18 minutes).

"Je suis évidemment très satisfait de cette signature, a commenté son futur entraîneur Pascal Donnadieu. Bastien est, de par ses qualités d’adresse et de style de jeu, un joueur qui devrait correspondre à ce qu’on veut mettre en place. Il a fait une bonne saison avec les Métropolitans, notamment en EuroCup et je pense qu’il va rapidement s’adapter à notre jeu. Cette année, on était en souffrance sur le tir à 3-points, lui est extrêmement adroit et devrait grandement nous aider, c’est donc une arrivée de qualité pour Nanterre 92 !"