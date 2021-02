BCL : Yoan Makoundou candidat au trophée de meilleur jeune

JEEP ÉLITE

Crédit photo : BCL

Yoan Makoundou n'en finit plus de progresser et de surprendre. Elu meilleur joueur du mois de janvier par les fans choletais, le poste quatre a été listé mardi parmi les quatre prétendants au trophée de meilleur jeune de la saison 2020-2021 de Ligue des Champions. A ses côtés figurent le meneur de Rytas Vilnius Augustas Marciulonis (5,6 points et 2,6 passes de moyenne), l'ailier de l'AEK Athènes Nikos Rogkavopoulos (3,5 points) et l'arrière d'Oostende Keye Van der Vuurst de Vries (6,8 points et 5,5 passes décisives).

Who will be named Best Young Player in the 2020-21 #BasketballCL? — Basketball Champions League (@BasketballCL) February 9, 2021

Responsabilisé en BCL par Erman Kunter, Yoan Makoundou a répondu présent malgré l'élimination au premier tour de Cholet Basket. La compétition lui a permis de se montrer, de prendre des minutes et surtout de faire étalage de son efficacité, notamment offensive. Avec 20 minutes passées sur le terrain en moyenne, seul le Belge Van der Vuurst de Vries concurrence le Français dans ce domaine avec 21 minutes. Cela démontre l'importance de Makoundou pour CB.

26,5 d'évaluation sur ses deux derniers matches

Ses statistiques, ensuite, en font clairement le favori au titre de meilleur jeune de la compétition. Avec 10,4 points à 67% aux tirs et 5,2 rebonds de moyenne, l'ailier-fort tournait à 13,4 d'évaluation en moyenne sur cinq rencontres. Makoundou avait manqué le match perdu, à l'aller contre l'AEK Athènes (83-81), en Grèce.

Surtout, le Choletais a littéralement explosé sur les deux dernières parties. 18 points et 9 rebonds pour 26 d'évaluation contre Minsk puis 20 points et 8 rebonds pour 27 d'évaluation contre l'Hapoel Holon.

Son impact en BCL a certainement donné des idées à Erman Kunter pour la suite du championnat où l'utilisation de Makoundou est un peu plus restreinte. En 15 minutes de temps de jeu, il propose 7,3 et 3,4 rebonds de moyenne. En attendant le retour en forme de Chris Horton, la clé est peut-être dans ses mains, avant, pourquoi pas, de succéder à Carlos Alocen, pour le titre de meilleur jeune.