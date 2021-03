Benoît Mangin (Le Portel) : "C'est contre Monaco qu'il faut préparer les trois matches qui vont être capitaux pour le maintien"

Dans des propos partagés sur la page Facebook de l'ESSM Le Portel, Benoît Mangin s'exprime avant la réception de l'AS Monaco. Le capitaine et meneur de jeu emblématique du club nordiste revient sur ses déclarations chocs de l'après-match samedi dernier contre les Metropolitans 92. Le All-Star de Jeep ELITE n'avait pas apprécié la manière dont avait joué son équipe.

"Il n’y avait rien d’alarmant dans mes propos, calme-t-il. Je suis très dur avec moi-même. Alors, quand ça ne va pas, je me livre. Pas pour pleurer tout justement, mais pour appeler à nous ressaisir. Les belles choses, on peut les refaire. Il faut juste qu’on se re-concentre sur l’essentiel, le jeu."

Si Le Portel enchaîne les défaites (trois de suite), c'est notamment parce que l'équipe d'Eric Girard affronte ce qu'il y a de mieux en championnat en ce moment. Encore ce vendredi, ils font face au leader de Jeep ELITE, sans leur arrière Boris Dallo.

"On a joué des équipes du Top 4 et ce n’est clairement pas notre championnat. Là, on va jouer Monaco. C’est contre eux qu’il faut préparer les trois matches qui vont être capitaux pour le maintien. Après Monaco, c’est un nouveau championnat qui commence pour nous contre des équipes à notre portée. C’est au bout de la série contre Champagne Basket et Chalon qu’on refera les comptes."