Benoît Mangin (Le Portel) : "Je pense qu'on peut perdre, mais avec la manière"

Samedi soir, Le Portel n'est parvenu à accrocher les Metropolitans 92. A Levallois, les joueurs d'Eric Girard ont fait la course derrière pour s'incliner de 25 points (85-60). Après la rencontre, le meneur et capitaine de l'équipe Benoît Mangin n'était pas satisfait de la prestation de son équipe. Il l'a dit au micro de BasketActu :

"A un moment donné il ne faut pas se leurrer, Boulogne-Levallois joue dans un autre championnat. Je pense que l’on peut perdre, mais avec la manière. Ce (samedi) soir elle n’y est pas du tout. En ce moment on est dans le dur [...]

Ce qui m’embête le plus ce sont les états d’âme. On est toujours en train de pleurer. Ca allait de mieux en mieux ces derniers temps à l’entrainement. Mais on pleure et on se plaint beaucoup. Contre des équipes de haut de tableau ça se paye cash. Il faut en prendre conscience. [...] Je ne tire pas la sonnette d’alarme, je ne dénigre pas mon équipe. On a démontré que l’on pouvait avoir du caractère, on était aller faire une perf à Strasbourg."