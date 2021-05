Besson, Begarin, Makoundou et Baptiste s'inscrivent à la Draft NBA 2021

Spécialiste de la Draft pour ESPN, Jonathan Givony a été informé par Bouna Ndiaye de l'agence Comsport que quatre de ses clients se présentaient pour la Draft NBA 2021. Il s'agit de l'arrière de Saint-Quentin (Pro B) Hugo Besson, de l'arrière de Paris (Pro B) Juhann Begarin, de l'ailier du Mans (Jeep ELITE) Kenny Baptiste et de l'intérieur de Cholet (Jeep ELITE) Yohann Makoundou. Tous sont susceptibles de participer au Draft Combine de Chicago de voir quelle sera leur cote ensuite, dans l'éventualité de maintenir leur nom inscrit pour cette année ou non.

French prospects Hugo Besson (Saint Quinten), Juhann Begarin (Paris), Kenny Baptiste (Le Mans) and

Yoan Makoundou (Cholet) have declared for the 2021 NBA draft, agent Bouna Ndiaye of @Agence_Comsport told ESPN. All strong candidates to compete at the NBA Combine in Chicago.