Bilbao veut l'arrière de Strasbourg Quentin Serron

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Selon le journaliste espagnol Chema de Lucas, Bilbao souhaiterait faire venir l'arrière belge Quentin Serron (1,90 m, 30 ans). Ce dernier est sous contrat avec la SIG Strasbourg mais le club alsacien vient d'engager deux joueurs étasuniens, ce qui porte à sept le nombre de joueurs non formés localement, alors que six seulement sont autorisés par équipe sur un mach de Jeep ELITE.

Joueur reconnu pour son état d'esprit et sa détermination sur le terrain, Quentin Serron vit une saison individuellement (4,9 points à 51,7% de réussite aux tirs, 1,5 rebond et 1,2 passe décisive pour 5,8 d'évaluation en 18 minutes) et collectivement difficile. L'ancien joueur d'Ostende et Gravelines-Dunkerque pourrait ainsi se relancer en Liga Endesa.

Promu en première division espagnole, Bilbao réalise une très belle saison 2019/20 jusqu'ici (13 victoires et 8 défaites). Mais l'équipe vient de faire partir son meilleur marquer, l'ailier français Axel Bouteille, qui rejoint le club de Malaga.