Bonzie Colson complète l'effectif strasbourgeois

À chaque jour sa nouvelle recrue. Après l'arrivée de Brandon Jefferson ce dimanche en Alsace, c'est au tour de Bonzie Colson (1,98m, 24 ans) de s'engager avec la SIG Strasbourg pour une saison. Il vient densifier les ailes de l'équipe, orpheline de Jaromir Bohačík, arrêté deux semaines, et de Léopold Cavalière, blessé pour deux mois. Colson complète ainsi le groupe de Lassi Tuovi. Poste 3/4 étasunien, il évoulait avec la formation turque du Darussafaka Istanbul en 2019/20, avec laquelle il a disputée l'EuroCup (10,8 points à 40,4% de réussite aux tirs, 5 rebonds et 0,6 passe décisive pour 11,2 d'évaluation). « Véritable guerrier, cet energizer à l’excellent QI basket est un joueur polyvalent », indique la SIG dans son communiqué.

« Nous recherchions depuis longtemps un ailier costaud qui peut évoluer sur les postes 3 et 4, souligne Lassi Tuovi. Bonzie est un jeune joueur talentueux qui a montré dès sa première année à Darussafaka qu’il était adapté pour le jeu européen. Il complète la stratégie que nous avons mise en place, afin de recruter des joueurs en pleine progression et qui sont prêts à passer à un échelon supérieur avec nous. Il va nous apporter du jeu post-up, beaucoup de puissance au rebond mais il peut aussi écarter notre jeu grâce à son tir extérieur. Après son cursus réussi à Notre-Dame il a su évoluer année après année pour devenir un ailier plus "all around"».

Avant d'arriver en Turquie l'été dernier, le natif de Washington DC - non drafté à sa sortie du Fighting Irish de Notre Dame en 2018 - a cependant évolué avec l'équipe affilée aux Cleveland Cavaliers, le Charge de Canton. Ses bonnes prestations (15,9 points à 49,3%, 7,8 rebonds et 1,5 contre pour 18,7 d'évaluation en 28 minutes) lui ont permis de parapher un "two-way contrat" avec les Milwaukee Bucks en janvier 2019, pour disputer huit rencontres NBA. Avec notamment deux belles sorties contre Oklahoma (21 points et 10 rebonds) et face à Atlanta (15 points et 16 rebonds).